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Эксперты рассказали, какие бактерии могут жить в подушках

Эксперты рассказали, какие бактерии могут жить в подушках

Согласно мнению старшего преподавателя кафедры биотехнологии и промышленной фармации Российского технологического университета (РТУ) Марии Золотаревой, правильный уход за подушками для сна имеет первостепенное значение для здоровья человека.

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