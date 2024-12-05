Эксперты рассказали, какие бактерии могут жить в подушках

Согласно мнению старшего преподавателя кафедры биотехнологии и промышленной фармации Российского технологического университета (РТУ) Марии Золотаревой, правильный уход за подушками для сна имеет первостепенное значение для здоровья человека.
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