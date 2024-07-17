🍉 В Крыму с начала сезона собрали с полей 700 тонн арбузов Основные посевы бахчевых культур — в Красногвардейском, Красноперекопском, Джанкойском и Раздольненском районах.
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🍉 В Крыму с начала сезона собрали с полей 700 тонн арбузов Основные посевы бахчевых культур — в Красногвардейском, Красноперекопском, Джанкойском и Раздольненском районах.