Востоковед заявил, что «Хезболлу» невозможно ликвидировать

Ливанское движение «Хезболла» нельзя просто взять и ликвидировать полностью. Такое мнение выразил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, комментируя заявление ЦАХАЛ о ликвидации лидера движения Хасана Насраллу.