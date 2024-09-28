Востоковед заявил, что «Хезболлу» невозможно ликвидировать

Ливанское движение «Хезболла» нельзя просто взять и ликвидировать полностью. Такое мнение выразил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, комментируя заявление ЦАХАЛ о ликвидации лидера движения Хасана Насраллу.
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