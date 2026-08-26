Вячеслав Володин прокомментировал фейковое видео о запасах бензина в России

Опровержение фейкового видео Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал распространённое в интернете фейковое видео, в котором ему приписывается заявление о том, что в России осталось всего три дня запасов бензина.
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