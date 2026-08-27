НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 830 подписчиков

От головной станции к армии: автомобильный подвоз в наступлениях 1944–1945 годов

От головной станции к армии: автомобильный подвоз в наступлениях 1944–1945 годов

Железнодорожный эшелон мог привезти к фронту тысячи тонн груза, но после выгрузки эти тонны надо было ещё превратить в боекомплекты и заправки наступающей армии — эту работу выполнял автомобиль, а не вагон.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии