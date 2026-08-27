От головной станции к армии: автомобильный подвоз в наступлениях 1944–1945 годов

Железнодорожный эшелон мог привезти к фронту тысячи тонн груза, но после выгрузки эти тонны надо было ещё превратить в боекомплекты и заправки наступающей армии — эту работу выполнял автомобиль, а не вагон.
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