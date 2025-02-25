Наоми Осака: «Став мамой, я научилась быть гораздо терпеливее»

В июле 2023-го японка родила дочь Шай. «Я узнала, что бываю нетерпелива. Став мамой, я научилась быть гораздо терпеливее и поняла, что не могу контролировать все: я могу лишь делать все возможное в определенных ситуациях и надеяться на положительный исход, а если не сложится, то всегда есть следующий день».