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Coinbase запустила в Канаде криптофьючерсы с 10-кратным кредитным плечом

Coinbase запустила в Канаде криптофьючерсы с 10-кратным кредитным плечом

Coinbase запустила 23 бессрочных и датированных криптофьючерса для отвечающих требованиям канадских инвесторов с кредитным плечом до 10х на поддерживаемых контрактах.

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