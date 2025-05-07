Apple добавит в Safari ИИ-поиск на фоне падения популярности поисковика Goo...

Apple добавит в Safari ИИ-поиск на фоне падения популярности поисковика GoogleКомпания Apple планирует добавить в браузер Safari для iPhone, iPad и Mac поддержку поисковых сервисов на базе искусственного интеллекта от сторонних разработчиков, таких как Perplexity и Anthropic.
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