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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Apple добавит в Safari ИИ-поиск на фоне падения популярности поисковика Goo...

Apple добавит в Safari ИИ-поиск на фоне падения популярности поисковика GoogleКомпания Apple планирует добавить в браузер Safari для iPhone, iPad и Mac поддержку поисковых сервисов на базе искусственного интеллекта от сторонних разработчиков, таких как Perplexity и Anthropic.

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