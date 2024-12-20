В Бориспольском районе Киева горят склады в результате удара беспилотников. Для ликвидации огня были задействованы, в том числе, пожарные из аэропорта "Борисполь" и пожарный поезд.
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В Бориспольском районе Киева горят склады в результате удара беспилотников. Для ликвидации огня были задействованы, в том числе, пожарные из аэропорта "Борисполь" и пожарный поезд.
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