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Царьград

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Год местного самоуправления: в Поморье обсудили будущее муниципальных образований

Год местного самоуправления: в Поморье обсудили будущее муниципальных образований

Александр Цыбульский предложил в 2027 году провести в Архангельской области Год местного самоуправленияВ Поморье открылся форум "Сильные муниципалитеты – сильный регион ".

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