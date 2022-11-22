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Агентство Associated Press уволило журналиста, написавшего о "русских ракетах в Польше"

Агентство Associated Press уволило журналиста, написавшего о "русских ракетах в Польше"

На самом деле на территорию Польши упала украинская ракета.Крупное американское информационное агентство Associated Press расторгло трудовой контракт с журналистом, который ошибочно написал о том, что на востоке Польши якобы упали "русские ракеты".

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