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«Кораблекрушение судного дня»: взрыв старого корабля назвали угрозой цунами в Лондоне

«Кораблекрушение судного дня»: взрыв старого корабля назвали угрозой цунами в Лондоне

Вчера 1,7K прочитали Срочное предупреждение поступило в британской столице в связи с "кораблекрушением судного дня" на дне Темзы: состояние судна "Ричард Монтгомери" ухудшается быстрее, чем предполагалось, и в случае взрыва оно может вызвать цунами в Лондоне, предупреждает отчет.

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