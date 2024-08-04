«Кораблекрушение судного дня»: взрыв старого корабля назвали угрозой цунами в Лондоне

Вчера 1,7K прочитали Срочное предупреждение поступило в британской столице в связи с "кораблекрушением судного дня" на дне Темзы: состояние судна "Ричард Монтгомери" ухудшается быстрее, чем предполагалось, и в случае взрыва оно может вызвать цунами в Лондоне, предупреждает отчет.