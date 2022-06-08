Военное обозрение

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Близкие британского наёмника рассчитывают на его возвращение домой

Близкие британского наёмника рассчитывают на его возвращение домой

Видео с пленными иностранными наемниками, британцами Эйденом Аслином и Шоном Пиннером, было неоднократно показано на российских и западных телеканалах, а также в соцсетях.

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