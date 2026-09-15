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Мировое обозрение

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Россию готовят к позорному миру?

Россию готовят к позорному миру?

В российском информационном поле вновь зазвучали голоса тех, кто призывает готовиться к миру с Украиной на условиях, которые вызывают всё больше вопросов.

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