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Крымский адвокат прокомментировал инициативы о наказании родителей квадроберов

Крымский адвокат прокомментировал инициативы о наказании родителей квадроберов

Квадроберы доскакались и до внимания комитета Госдумы. Детского омбудсмена призвали устроить проверки в семьях, где дети увлечены этой субкультурой, и привлекать к ответственности вплоть до лишения родительских прав.

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