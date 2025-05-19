Ученые из Института степи предложили свой способ добычи драгметаллов

В России имеются различные запасы полезных ископаемых. Однако они истощаемы. Если же говорить о месторождениях металлов, то есть хорошая альтернатива — это кучи промышленных отходов, скапливающиеся вблизи многих предприятий и карьеров.
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