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Газета «Культура»

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«Ищу не простоты, а обнаженности»: в российских кинотеатрах показывают лучший фильм Аньес Варда

«Ищу не простоты, а обнаженности»: в российских кинотеатрах показывают лучший фильм Аньес Варда

2 июля в прокат вышел главный шедевр «бабушки» Новой волны. Впрочем, сама Аньес Варда не причисляла себя к модному течению, прожив особую, своеобразную жизнь в кино — как и героиня картины «Клео от 5 до 7».

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