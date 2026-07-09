«Ищу не простоты, а обнаженности»: в российских кинотеатрах показывают лучший фильм Аньес Варда

2 июля в прокат вышел главный шедевр «бабушки» Новой волны. Впрочем, сама Аньес Варда не причисляла себя к модному течению, прожив особую, своеобразную жизнь в кино — как и героиня картины «Клео от 5 до 7».
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