Новые автомобили на рынке РФ в 2022 году подорожают на 5-10%

Новые автомобили в России в 2022 году подорожают в среднем на 5-10%. При этом вниз цены не откатятся, и тем, кто планировал купить машину, лучше сделать это уже сейчас.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АД Алена Водонаева р...
- ИИ Алена Водонаева р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым