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Новые автомобили на рынке РФ в 2022 году подорожают на 5-10%

Новые автомобили на рынке РФ в 2022 году подорожают на 5-10%

Новые автомобили в России в 2022 году подорожают в среднем на 5-10%. При этом вниз цены не откатятся, и тем, кто планировал купить машину, лучше сделать это уже сейчас.

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