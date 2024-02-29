Боец "Шаман" сбил "Бабу Ягу" из автомата на своем первом дежурстве

Российский военнослужащий из Красноярска с позывным "Шаман" в свой первый же день боевого дежурства из автомата сбил груженый взрывчаткой украинский беспилотник "Баба Яга", направлявшийся к российским позициям.
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