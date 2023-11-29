Игрок "Рейнджерс" Панарин является главным претендентом на "Харт Трофи"

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин лидирует в списке кандидатов на "Харт Трофи" — приза, вручаемого наиболее ценному игроку по результатам голосования Ассоциации журналистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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