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Ассист Наместникова не спас «Виннипег» от поражения в игре с «Ванкувером»

Ассист Наместникова не спас «Виннипег» от поражения в игре с «Ванкувером»

В Канаде состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» — «Виннипег».В Канаде состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» — «Виннипег».

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