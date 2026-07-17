Минобороны определило лучших расчётов ПГРК "Ярс" в РВСН

В Ракетных войсках стратегического назначения завершено "Стратегическое многоборье". Минобороны России назвали три лучших расчета ПГРК "Ярс" из Йошкар-Олы, Тагила и Новосибирска, продемонстрировавших высокий уровень подготовки и использования современных технологий.
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