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Царьград

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Минобороны определило лучших расчётов ПГРК "Ярс" в РВСН

Минобороны определило лучших расчётов ПГРК "Ярс" в РВСН

В Ракетных войсках стратегического назначения завершено "Стратегическое многоборье". Минобороны России назвали три лучших расчета ПГРК "Ярс" из Йошкар-Олы, Тагила и Новосибирска, продемонстрировавших высокий уровень подготовки и использования современных технологий.

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