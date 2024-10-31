Банки предложили повысить лимит страхования по вкладам и депозитам

Банки в России выступили с предложением повысить лимит страхования по коротким вкладам, то есть сроком до трех лет, с нынешних 1,4 млн до 3 млн рублей, а по депозитам на более длинный срок – до 10 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии