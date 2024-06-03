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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Непомнящий о системе отбора на турнир претендентов: «ФИДЕ прекрасно сэкономила, но не потрудилась сделать систему мало-мальски адекватной»

Российский гроссмейстер ранее отметил разницу в статусе соревнований, за которые начисляют необходимые для отбора очки.

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