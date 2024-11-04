В беспорядках в Боливии пострадали более 90 полицейских

Министр внутренних дел Боливии Карлос дель Кастильо в эфире Bolivia TV заявил, что свыше 90 полицейских пострадали при столкновениях со сторонниками экс-президента Боливии Эво Моралеса, которые более 20 дней перекрывают дороги в стране.
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