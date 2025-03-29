В ходе операции по освобождению населённого пункта Днепроэнергия в ДНР операторы беспилотников украинских вооружённых сил атаковали собственные войска, сообщил снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным Коваль.
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