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Царьград

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Экс-министр Морозов стал единственным владельцем «БМ-Логистик»

Экс-министр Морозов стал единственным владельцем «БМ-Логистик»

Бывший глава министерства экономического развития Пермского края Леонид Морозов получил 100% долей в уставном капитале пермского ООО «БМ-Логистик», которое занимается транспортными перевозками и оптовой торговлей лесоматериалами.

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