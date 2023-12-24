Он также призвал наказать тех, кто пригласил подобных артистов на "Песню года" Григорий Лепс раскритиковал артистов, которые не захотели петь на одной сцене "Песни года" с SHAMANом.
Лепс раскритиковал звезд, которые не хотят выходить на одну сцену с SHAMANом
Комментарии
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Елена Симонова
Шаман - это лучший из тех, кто представляет наш народ на эстраде!!!
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11 час.
Надежда Белугина
Твари, в своей стране против всех кучка больных на всю голову. Вытеснили всю культуру с экранов страны. Заменить их можно и необходимо. Не хочется с этой вознёсшейся незаслуженно шушеры год завершать и, тем более, начинать. Талантов в России полно. У Малахова с передачи можно заимствовать. Отсутствие блёстков народ простит, лишь бы душа русская присутствовала.
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5 час.
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