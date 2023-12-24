Лепс раскритиковал звезд, которые не хотят выходить на одну сцену с SHAMANом

Надежда Белугина

Твари, в своей стране против всех кучка больных на всю голову. Вытеснили всю культуру с экранов страны. Заменить их можно и необходимо. Не хочется с этой вознёсшейся незаслуженно шушеры год завершать и, тем более, начинать. Талантов в России полно. У Малахова с передачи можно заимствовать. Отсутствие блёстков народ простит, лишь бы душа русская присутствовала.