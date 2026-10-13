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Царьград

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В Петербурге открылся Музей компьютерных игр на 408 «квадратах»

В Петербурге открылся Музей компьютерных игр на 408 «квадратах»

В Санкт-Петербурге открылся Музей компьютерных игр, экспозиция которого занимает 408 квадратных метров и включает как аркадные автоматы возрастом около 60 лет, так и современные VR- и AR-разработки.

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