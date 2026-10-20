На 61‑м году жизни скончался Олег Гарин — автор первого гола «Океана» в российских чемпионатах, рекордсмен «Локомотива» по голам за один сезон и один из символов российского футбола постсоветской эпохи.
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