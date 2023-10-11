Лера Кудрявцева заявила, что несколько лет жила в аду с миллионером Дмитрием

52-летняя телеведущая рассказала о своей личной жизни. Фото: из открытых источников В интервью радио «Комсомольская правда» Лера Кудрявцева рассказала, что в начале 90-х она вышла замуж за музыканта «Ласкового мая» Сергея Ленюка.