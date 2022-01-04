По словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, у детей, которые заболели коронавирусом, не исключены проблемы с почками, печенью, сердечно-сосудистой системой, органами дыхательной системы.
По словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, у детей, которые заболели коронавирусом, не исключены проблемы с почками, печенью, сердечно-сосудистой системой, органами дыхательной системы.
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