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«У детей — «ковидные пальцы»: в Роспотребнадзоре заявили о новом осложнении COVID-19

«У детей — «ковидные пальцы»: в Роспотребнадзоре заявили о новом осложнении COVID-19

По словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, у детей, которые заболели коронавирусом, не исключены проблемы с почками, печенью, сердечно-сосудистой системой, органами дыхательной системы.

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