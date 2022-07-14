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Объявлен соперник Али Ахмедова по бою 30 июля

  Стал известен следующий соперник казахстанского боксера Али Ахмедова (18-1, 14 КО). Ахмедов вернется на ринг 30 июля в Лос-Анджелесе.

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