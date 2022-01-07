Кравцов пропустит выездную серию «Трактора». У него ОРВИ

Нападающий Виталий Кравцов не сыграет за «Трактор» в ближайших матчах. Челябинцы проведут три игры на выезде – две из них с «Куньлунем» и одну – с «Нефтехимиком».
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