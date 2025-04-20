Россия работает над конвенцией по киберпреступности

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин с РИА Новости 20 апреля 2025 года информацией о сотрудничестве с мусульманскими странами в подготовке Конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью.
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