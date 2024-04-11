Почему нет приказа идти вперёд: Генерал Гурулёв сказал, что тормозит СВО

Генерал Андрей Гурулёв объяснил, почему нет приказа идти вперёд. Он сказал, что тормозит СВО. Депутат Госдумы прокомментировал в прямом эфире слухи о мобилизации в России, недавние удары по Татарстану и коснулся других тем, связанных с развитием спецоперации.