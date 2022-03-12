Диллон Брукс вернется на площадку на следующей неделе

Форвард «Мемфиса» Диллон Брукс близок к возвращению в строй. Как сообщает ESPN, появление игрока на площадке состоится в одном из ближайших гостевых матчей команды.

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