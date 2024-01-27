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Культуромания

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«Холоп-2» собрал 3,5 млрд рублей в прокате

«Холоп-2» собрал 3,5 млрд рублей в прокате

Комедийный фильм «Холоп-2» режиссера Клима Шипенко собрал 3,518 млрд рублей в прокате. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

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