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Supreme Court Blocks Trump’s Firing of Watchdog

“The Supreme Court, in its first decision on President Trump’s use of executive power in his second term, ruled on Friday that he cannot, for now, remove a government lawyer who leads the watchdog agency that protects whistle-blowers,” the New York Times reports.

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