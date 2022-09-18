RT Russia

10 776 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Президент Казахстана Токаев поддержал Головкина после проигрыша Альваресу

Президент Казахстана Токаев поддержал Головкина после проигрыша Альваресу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил обладателю чемпионских титулов по боксу в среднем весе по версиям WBA, IBF и IBO Геннадию Головкину после его третьего поединка с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх