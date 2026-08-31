Карта: самые безопасные и самые небезопасные города мира в 2026 году / © Visual Capitalist На этой карте сравниваются самые безопасные и самые небезопасные крупные города мира на основе индекса безопасности Numbeo за 2026 год.
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