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Карта: самые безопасные и самые небезопасные города мира в 2026 году

Карта: самые безопасные и самые небезопасные города мира в 2026 году

Карта: самые безопасные и самые небезопасные города мира в 2026 году / © Visual Capitalist На этой карте сравниваются самые безопасные и самые небезопасные крупные города мира на основе индекса безопасности Numbeo за 2026 год.

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