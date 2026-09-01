Мимолётное чудо: в Твери покажут графику о свете, тишине и старой даче

«Один летний день»: в Твери открывается выставка, где свет становится главным героем. С 4 сентября по 4 октября в Малом зале Тверского государственного музейно‑выставочного центра (ТГМВЦ) будет работать персональная выставка художника‑графика Михаила Терещенко «Один летний день».