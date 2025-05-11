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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Талалаев о выходе «Балтики» в РПЛ: «Едем на двух автобусах. Игрокам позволили остаться без тренеров и руководителей — надо отметить!»

Талалаев о выходе «Балтики» в РПЛ: «Едем на двух автобусах. Игрокам позволили остаться без тренеров и руководителей — надо отметить!»

В субботу клуб из Калининграда сыграл 0:0 в гостях с «Черноморцем» в 32-м туре Мелбет Первой лиги и уже не опустится ниже второго места в таблице.

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