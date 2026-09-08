В «Яндекс Переводчике» появились алтайский и карельский языки

Новые языки народов России доступны на сайте и в приложении сервиса В «Яндекс Переводчике» появилась поддержка новых языков народов России — алтайского и карельского.
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