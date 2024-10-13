«Страна»: Источник в МО Украины сообщил о причинах облав на призывников

Сохранивший анонимность высокопоставленный сотрудник Министерства Обороны Украины проинформировал о том, из-за чего работники военных комиссариатов начали массово отлавливать подлежащих призыву граждан в спортзалах и кафе.
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