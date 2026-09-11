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Видео с рукопожатием Путина и бортпроводницы завирусилось в Индии

Видео с рукопожатием Путина и бортпроводницы завирусилось в Индии

Кристина Соловьева/POOL/ТАСС Видео с рукопожатием президента РФ Владимира Путина и бортпроводницы самолета, на котором российский лидер прилетел на саммит БРИКС, набирает популярность в Индии.

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