20+ человек, которые осознали, насколько они заблуждались. Увы, некоторые слишком поздно

Большинству людей свойственно ошибаться, но порой даже небольшие промахи выходят нам боком. Кто-то из-за своих заблуждений расстается с любимым человеком, а другие, наоборот, выясняют, что слишком хорошо думали об окружающих людях.
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