Ignio.com Стрелец. Ежедневный кулинарный гороскоп за 10 августа 2024 года

Этот день может принести какую-то связанную с едой неприятность. Вы можете либо посадить пятно на самую заметную часть костюма, либо порезаться ножом (хотя столовым ножом порезаться - это еще уметь надо), либо, за вкусной трапезой под приятную беседу совсем забыть о чем-то важном и куда-то опоздать.
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