Большие кадровые перестановки произошли в барнаульском "Алгоритме"

Строительную компанию возглавил основатель "АрхИ Групп" Андрей Суртаев Основатель архитектурно-инженерной компании "АрхИ Групп" Андрей Суртаев возглавил строительную компанию "Алгоритм", 14 октября он принял дела у экс-директора Ксении Белоусовой, сообщает "Толк".
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