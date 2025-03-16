Юрист: вопрос регулирования электросамокатов на дорогах приобретает актуальность

Генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс в беседе с RT рассказал, что вопрос регулирования использования электросамокатов на дорогах России приобретает всё большую актуальность.
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